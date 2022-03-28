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Госдеп: высказывания Байдена о Путине не отражают официального политического курса США

Госдеп: высказывания Байдена о Путине не отражают официального политического курса США

Drew Angerer - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press Высказывания президента США Джо Байдена об отстранении его российского коллеги Владимира Путина от власти не соответствуют официальному политическому курсу Соединенных Штатов.

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