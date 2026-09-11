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ФОМ: работу Путина положительно оценивают 70% россиян

ФОМ: работу Путина положительно оценивают 70% россиян

Работу президента России Владимира Путина положительно оценили 70% россиян, согласно результатам опроса фонда «Общественное мнение» среди 1,5 тыс.

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