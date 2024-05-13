Юрист Самсонюк: полностью списать долги перед МФО вряд ли удастся

Став обладателем микрозайма, вы рискуете заполучить массу макропроблем. О том, как не обнаружить себя в глубине долговой ямы в желании получить легкие и быстрые деньги, в чем заключается опасность краткосрочного кредитования и как избавить себя от микрокредитов законным путем, "Газете.