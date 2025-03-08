МВД переобъявило в розыск бывшего игрока «Что? Где? Когда?»

МВД России переобъявило в розыск бывшего игрока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова (признан Минюстом России иноагентом, внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), против которого расследуется дело о реабилитации нацизма.
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