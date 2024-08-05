На трассе Р-21 «Кола» временно закрываются два съезда

Это связано с проведением ремонтных работ ФКУ Упрдор «Северо-Запад» сообщает, что на 36-м километре трассы Р-21 «Кола», которая соединяет Санкт-Петербург с Мурманском и границей Норвегии, в ближайшие дни ожидаются изменения.