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Калужские новости

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Волонтёр из Медыни погиб в результате удара дроном 11 сентября 2026

Волонтёр из Медыни погиб в результате удара дроном 11 сентября 2026

Евгений Калинин, волонтер из Медыни, погиб в результате удара дрона в ходе СВО. Военные вытащили его из горящей фуры и доставили в госпиталь, где он скончался.

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