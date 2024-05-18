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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Колесников – на вопрос о том, кем бы он стал вне плавания: «Джорданом. Чувствую себя максимально скоординированным, чтобы заниматься баскетболом»

– Кем бы вы стали, если бы не плавание? – Майкл Джордан. Сто процентов – баскетбол. Мне нравится эта игра.

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