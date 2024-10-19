Бойцам ВСУ приказали рыть окопы и создавать укрепления у Чернобыльской АЭС

Пленный военнослужащий 49-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталий Озимов рассказал, что командование отдало мобилизованным приказ рыть окопы и создавать укрепления на территории Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), включая места, где значительно превышен радиационный фон, сообщает РИА Новости.
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