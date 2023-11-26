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Рейс «Аэрофлота» попал в зону турбулентности ясного неба, пострадал человек

Рейс «Аэрофлота» попал в зону турбулентности ясного неба, пострадал человек

Рейс авиакомпании «Аэрофлот» Петропавловск-Камчатский – Москва оказался в  сильной «турбулентности ясного неба», вследствие чего травмировался один пассажир, дело в том, что она на своем месте во время инцидента.

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