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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Интер» стал 2-м в Серии А и вылетел из Кубка Италии в полуфинале. Клуб претендовал на требл месяц назад

Команда Симоне Индзаги до 23 апреля претендовала на победу в Серии А, Кубке Италии и Лиге чемпионов. Сперва «нерадзурри» вылетели от «Милана» из Кубка на этапе полуфинала, а сегодня финишировали в чемпионате на второй строчке, отстав от «Наполи» на одно очко.

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