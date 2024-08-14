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Пожар в торговом центре «Рио» в Москве потушен

Пожар в торговом центре «Рио» в Москве потушен

Огнеборцы потушили пожар в торговом центре «РИО» в Москве, сообщило 14 августа управление МЧС по столице в своем Telegram-канале,«В торговом центре «РИО» столичные огнеборцы МЧС России полностью потушили пожар», — говорится в сообщении.

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