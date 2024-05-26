Почему таджиков дома не ждут и зачем России их проблемы?

A Air Тысячу лет бы не видел этих черножопых ишаков в России!!! Выпнуть всех тупорылых, черножопых ишаков на историческую родину в кишлак, кушать саксаул и другая травка!!! А кто упирается рогами и копытами, на урановые рудники Магадана и в Заполярье, восстанавливать 501-ю Сталинскую стройку!!!

МЕ Михаил Е А до 23 марта им были абзац как рады?