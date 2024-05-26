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Почему таджиков дома не ждут и зачем России их проблемы?

Почему таджиков дома не ждут и зачем России их проблемы?

23 марта легально пребывающие в РФ таджики в количестве трёх миллионов, проснулись в стране, где им абсолютно не рады.

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Комментарии
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A
Air
Тысячу лет бы не видел этих черножопых ишаков в России!!! Выпнуть  всех тупорылых, черножопых ишаков на историческую родину в кишлак, кушать саксаул и другая травка!!! А кто упирается рогами и копытами, на урановые рудники Магадана и в Заполярье, восстанавливать 501-ю Сталинскую стройку!!!
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11 час.
МЕ
Михаил Е
А до 23 марта им были абзац как рады?
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8 час.
Александр Пятнистый
на хрена нам точикистон? какие они строители и работяги-плавали, знаем. Тем более, что им сейчас платят, как своим. Ну найми вместо них своих
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3 час.

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