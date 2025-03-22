Власти Запорожья показали как выглядит шестая подземная школа, стоимость которой составила 113 млн гривен

21 марта в Запорожье прибыл посол Германии в Украине Мартин Егер. Он вместе с председателем Запорожской ОВА Иваном Федоровым посетил недавно открытую шестую «подземную школу», пообщался с учениками, сыграл в настольный теннис и передал региону пять автомобилей для гуманитарных нужд.
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