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Культуромания

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Работа Егора Кошелева «Покоритель зарослей» стала топ-лотом на торгах Vladey

Работа Егора Кошелева «Покоритель зарослей» стала топ-лотом на торгах Vladey

Работа Егора Кошелева «Покоритель зарослей» стала топ-лотом на прошедших в пространстве Vladey торгах «Сливки», на которых была представлена подборка лучших образцов современного российского искусства по версии аукционистов.

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