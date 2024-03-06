Работа Егора Кошелева «Покоритель зарослей» стала топ-лотом на торгах Vladey

Работа Егора Кошелева «Покоритель зарослей» стала топ-лотом на прошедших в пространстве Vladey торгах «Сливки», на которых была представлена подборка лучших образцов современного российского искусства по версии аукционистов.
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