Что скажешь, Мерц? Москва планирует снять военные запреты на ракетные удары по Германии. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров
В Государственной Думе России раскрыли, какие многолетние военные запреты могут снять на поставку дальнобойных ракет "Таурус" из Германии для ВСУ.
Комментарии
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И начать Третью мировую? Формально, без доказательств участия Германии, будет считаться именно так.
На Украине же безусловно враги, которых почему-то не очень сильно бьют.
Я что-то никогда не видел на скамье подсудимых рядом с обвиняемым в том, что зарезал кого-то, еще и директора завода по производству ножей вместе с технологом.
Так же и директор завода по производству огнестрела на скамье подсудимых не оказывался почему-то.
Что-то никто не обстреливает нас за то, что где-то террористы бегают с АКМ. Или за то, что где-то в Индии купленные у нас зенитки собьют вражеский для них же самолет.
Вот Китай, например, давно поставляет оружие нашим врагам.
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