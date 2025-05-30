Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 027 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Иванов
    СРОЧНО надо гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных вместе со своим выводком ....иначе эта азиатская саранча и прочие...Нанесён сильнейши...
  • Eduard
    Долго терпят!"Это они герои?":...
  • Варлам Устрялов
    дать расстрельный список предателей!Подсказывали ВСУ,...

Что скажешь, Мерц? Москва планирует снять военные запреты на ракетные удары по Германии. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Что скажешь, Мерц? Москва планирует снять военные запреты на ракетные удары по Германии. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

В Государственной Думе России раскрыли, какие многолетние военные запреты могут снять на поставку дальнобойных ракет "Таурус" из Германии для ВСУ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
LD
Leon Dan
И начать Третью мировую? Формально, без доказательств участия Германии, будет считаться именно так. На Украине же безусловно враги, которых почему-то не очень сильно бьют. Я что-то никогда не видел на скамье подсудимых рядом с обвиняемым в том, что зарезал кого-то, еще и директора завода по производству ножей вместе с технологом. Так же и директор завода по производству огнестрела на скамье подсудимых не оказывался почему-то. Что-то никто не обстреливает нас за то, что где-то террористы бегают с АКМ. Или за то, что где-то в Индии купленные у нас зенитки собьют вражеский для них же самолет. Вот Китай, например, давно поставляет оружие нашим врагам.
Ответить
11 час.
наверх