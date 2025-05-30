LD

Leon Dan

И начать Третью мировую? Формально, без доказательств участия Германии, будет считаться именно так. На Украине же безусловно враги, которых почему-то не очень сильно бьют. Я что-то никогда не видел на скамье подсудимых рядом с обвиняемым в том, что зарезал кого-то, еще и директора завода по производству ножей вместе с технологом. Так же и директор завода по производству огнестрела на скамье подсудимых не оказывался почему-то. Что-то никто не обстреливает нас за то, что где-то террористы бегают с АКМ. Или за то, что где-то в Индии купленные у нас зенитки собьют вражеский для них же самолет. Вот Китай, например, давно поставляет оружие нашим врагам.