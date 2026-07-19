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Регионы России

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ВС РФ нанесли удар по центру переработки углеводородов в Полтавской области

ВС РФ нанесли удар по центру переработки углеводородов в Полтавской области

Российские военные нанесли удар по центру переработки углеводородного сырья в районе населённого пункта Базилевщина Полтавской области, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России 19 июля 2026 года.

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