Глава Конституционного суда назвал опасным образование этнических "анклавов" в РФ

Валентин Поляков

Конституционный Суд РФ обязан следить за строгим соблюдением Конституции РФ и по обращениям граждан и юридических лиц давать оценку тому, насколько федеральные законы и иные нормативные акты соответствуют или не соответствуют её нормам. И это не допускает политических заявлений как «рядовых» конституционных судей, так и Председателя КС РФ! Что касаемо этнических анклавов, то они узаконены самой Конституцией РФ: т.н. республики и прочие автономии, в том числе и самой глупой и смешной из них ЕАО, где евреев кот наплакал – почти все эмигрировали в Израиль...