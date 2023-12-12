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Глава Конституционного суда назвал опасным образование этнических "анклавов" в РФ

Глава Конституционного суда назвал опасным образование этнических "анклавов" в РФ

Глава Конституционного суда России Валерий Зорькин назвал опасными образование этнических "анклавов", которые создаются по этническому или религиозному признаку.

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Комментарии
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Валентин Поляков
Конституционный Суд РФ обязан следить за строгим соблюдением Конституции РФ и по обращениям граждан и юридических лиц давать оценку тому, насколько федеральные законы и иные нормативные акты соответствуют или не соответствуют её нормам. И это не допускает политических заявлений как «рядовых» конституционных судей, так и Председателя КС РФ! Что касаемо этнических анклавов, то они узаконены самой Конституцией РФ: т.н. республики и прочие автономии, в том числе и самой глупой и смешной из них ЕАО, где евреев кот наплакал – почти все эмигрировали в Израиль...
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