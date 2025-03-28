Мальдиву даешься: отдых на майских праздниках подорожает почти в полтора раза

Что для поездок за рубеж, что для путешествий по стране. Отдых во время майских праздников в этом году обойдется намного дороже, чем прежде, следует из имеющихся у «Известий» данных туристических сервисов.
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