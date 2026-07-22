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Царьград

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Водителей старше 65 лет в Казахстане обяжут проходить медосмотр каждые 2 года

Водителей старше 65 лет в Казахстане обяжут проходить медосмотр каждые 2 года

В Казахстане водители старше 65 лет, а также граждане с инвалидностью будут обязаны проходить медицинский осмотр каждые два года.

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