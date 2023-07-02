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Ольга Куриленко и Оливер Тревена станут ворами в триллере «Неверное направление»

Ольга Куриленко и Оливер Тревена станут ворами в триллере «Неверное направление»

Ольга Куриленко («Курьер», «Обливион»), Оливер Тревена («Крушение», «Под наблюдением») и Арманд Ассанте («Готти», «Война Джо») сыграют главные роли в фильме «Неверное направление» (Misdirection) режиссера Кевина Льюиса («Восставшая из ада»).

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