Результаты американских выборов могут быть известны уже в ночь голосования

Бывший президент США в интервью ABC отметил, что к ночи станет известно имя победителя. Он признал возможность своего проигрыша, однако подчеркнул, что считает себя в лучшей позиции по сравнению с Харрис.
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