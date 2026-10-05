Сочи прошел курортный сезон без дефицита воды благодаря обновлению сетей

Летом Сочи не столкнулся с дефицитом воды: пиковые нагрузки не потребовали ни ограничений подачи, ни специального графика, а стабильность обеспечили реконструкция пяти бассейнов на правобережном водозаборе и замена аварийных участков сетей на десятках улиц.