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Царьград

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Сочи прошел курортный сезон без дефицита воды благодаря обновлению сетей

Сочи прошел курортный сезон без дефицита воды благодаря обновлению сетей

Летом Сочи не столкнулся с дефицитом воды: пиковые нагрузки не потребовали ни ограничений подачи, ни специального графика, а стабильность обеспечили реконструкция пяти бассейнов на правобережном водозаборе и замена аварийных участков сетей на десятках улиц.

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