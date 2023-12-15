Карагандинка стала победителем республиканского конкурса «Ең сауатты жарнама – тіл абыройы»

В Астане наградили победителей республиканского конкурса «Ең сауатты жарнама – тіл абыройы». Первое место заняла Эльмира Орынбаева, представлявшая Карагандинскую область, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
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