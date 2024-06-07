Как посол США Россию за просчёты поругала

Константин Самарин

В том, что российскую армию на Украине будут встречать с караваями на рушнике, в Кремле явно просчитались. Ни кто не захотел учитывать, что за время "незалежности", укро-геббельсовская пропаганда времени зря не теряла, воспитав новое поколение нео-нацистов. А ведь звоночки начали звучать еще в 90-х, под скачки бандерлогов и взвизги "москаляку на гиляку!" Но ни кто тогда не принимал их всерьез. А зра. Это и аукнулось в апреле-мае 2022-го, после "победоносного марша на Киев"