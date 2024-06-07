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Как посол США Россию за просчёты поругала

Как посол США Россию за просчёты поругала

Журнал "КоммерсантЪ" (в перечень иноагентов не внесён) не так давно взял интервью у посла США в России по имени Линн Трейси.

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Комментарии
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владимир рябченко
Это вредная привычка считать своё мнение единственно правильным...
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5 час.
Константин Самарин
В том, что российскую армию на Украине будут встречать с караваями на рушнике, в Кремле явно просчитались. Ни кто не захотел учитывать, что за время &quot;незалежности&quot;, укро-геббельсовская пропаганда времени зря не теряла, воспитав новое поколение нео-нацистов. А ведь звоночки начали звучать еще в 90-х, под скачки бандерлогов и взвизги &quot;москаляку на гиляку!&quot;  Но ни кто тогда не принимал их всерьез. А зра. Это и аукнулось в апреле-мае 2022-го, после &quot;победоносного марша на Киев&quot;
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5 час.
Гена Саваторов
не рассчитывали, что запад так рьяно начнёт помогать бандеровцам. и не надо было покупаться на переговоры, когда были у стен киева.
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5 час.

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