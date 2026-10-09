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Царьград

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Ученые ИКИ РАН: Новосибирск накроет магнитная буря уровня G2

Ученые ИКИ РАН: Новосибирск накроет магнитная буря уровня G2

9 октября Новосибирск ожидает затяжная магнитная буря с двумя пиками активности: первая волна плазмы придёт около 10:00, вторая, более мощная, — с 16:00 до 19:00, достигнув уровня G2.

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