Страна и люди

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Предательство России — крайне не выгодно

Предательство России — крайне не выгодно

Первый и самый кровопролитный конфликт на территории бывшего СССР практически завершен, а вместе с ним и насчитывающая две с половиной тысячи лет история исторической армянской области — Арцаха.

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Комментарии
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Инна Каракеян
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