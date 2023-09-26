Первый и самый кровопролитный конфликт на территории бывшего СССР практически завершен, а вместе с ним и насчитывающая две с половиной тысячи лет история исторической армянской области — Арцаха.
Предательство России — крайне не выгодно
Комментарии
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Инна Каракеян
Цыплят по осени считают Странно и почему теперь ни один ответ РУССКОГО не обходится без говна Эх русские - русские изговняли вы свой язык
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5 час.
СК
Степан Капуста
Простите. Исправлюсь: ПРОКАКАЛИ.
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5 час.
Инна Каракеян
Горбатого могила исправит
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4 час.
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