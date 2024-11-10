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Царьград

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Врач предупредила о последствиях чрезмерного увлечения пельменями

Врач предупредила о последствиях чрезмерного увлечения пельменями

Мухина рассказала, к чему может привести обильное употребление пельменейМногие русские любят употреблять пельмени, но не все знают о том, что может произойти, если их переесть.

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