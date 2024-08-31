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На Камчатке пропал вертолёт Ми-8: Оставалось лететь несколько минут — источник

На Камчатке пропал вертолёт Ми-8: Оставалось лететь несколько минут — источник

Источник сообщил о внезапном исчезновении вертолёта Ми-8 на камчатке. Машине оставалось лететь до точки назначения всего несколько минут, когда связь пропала.

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