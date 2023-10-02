Al-Arabiya: Не менее 100 человек ранены во время пожара в управлении полиции в Египте

По меньшей мере 25 человек получили ранения и есть опасения, что еще несколько человек погибли после мощного пожара, вспыхнувшего в полицейском участке в египетском городе Исмаилия рано утром в понедельник, сообщают местные власти.
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