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Al-Arabiya: Не менее 100 человек ранены во время пожара в управлении полиции в Египте

Al-Arabiya: Не менее 100 человек ранены во время пожара в управлении полиции в Египте

По меньшей мере 25 человек получили ранения и есть опасения, что еще несколько человек погибли после мощного пожара, вспыхнувшего в полицейском участке в египетском городе Исмаилия рано утром в понедельник, сообщают местные власти.

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