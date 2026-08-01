Как спасти машину от гидроудара при езде в сильный дождь?

На столичный регион в ближайшие пять дней обрушится настоящий водный залп. Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что с 27 по 31 июля выпадет до 80-88 мм осадков – весь месячный объем.
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