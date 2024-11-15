Ильмира Гарданова, признанная виновной в гибели своей семьи, отправится за решетку на 13 лет

Точку в шокирующем уголовном деле поставили в Верховном суде Татарстана. Огласили приговор Ильмире Гардановой, которая признана виновной в поджоге дома, где погибли семеро членов ее семьи, включая четверых детей.
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