В полицию обратилась 37-летняя волгоградка, которая сообщила, что со счета её умершей тёти, проживавшей в Киквидзенском районе, неизвестные похитили денежные средства в сумме свыше 1 миллиона 300 тысяч рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- 🇷🇺10 ноября
- ЕТ ❗Опасные нарушени...
- Новоаннинский сег...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым