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Пятый канал

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Суд Москвы признал украинских националистов пособниками нацистской Германии

Суд Москвы признал украинских националистов пособниками нацистской Германии

Тверской районный суд Москвы признал украинских националистов пособниками нацистской Германии в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных в годы Великой Отечественной войны в отношении советского народа.

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