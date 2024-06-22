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Путин возмутил США своим приездом во Вьетнам: "Ни одна страна не должна предоставлять Путину платформу для пропаганды его политики

Путин возмутил США своим приездом во Вьетнам: "Ни одна страна не должна предоставлять Путину платформу для пропаганды его политики

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Комментарии
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федор
Этому послу пиндосовской гниде надо поставить на вид ! Чтобы мразота закрыла свою поганую пасть.
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13 час.
М
Макс
За то, что много лет ворочают америкосы, они вообще должны жить за высокой стеной и ни один самый зачуханный бомжара без роду и племени не должен с ними общаться!
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11 час.

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