Путин возмутил США своим приездом во Вьетнам: "Ни одна страна не должна предоставлять Путину платформу для пропаганды его политики

Этому послу пиндосовской гниде надо поставить на вид ! Чтобы мразота закрыла свою поганую пасть.

М

Макс

За то, что много лет ворочают америкосы, они вообще должны жить за высокой стеной и ни один самый зачуханный бомжара без роду и племени не должен с ними общаться!