Может ли быть мир между Россией и США: главное из интервью Лаврова

Сергей Лавров дал развернутое интервью российским СМИ. Глава МИД РФ подробно рассказал о попытках наладить дипломатические отношения с Вашингтоном, реакции мировой общественности на теракт в Crocus City Hall и многом другом.
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