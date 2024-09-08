«Предстоит большая работа»: Александр Бельский проголосовал на выборах в Петербурге

Председатель ЗакСа видит будущий город мегаполисом XXI века Председатель ЗакСа Александр Бельский в воскресенье, 8 сентября, проголосовал на выборах в Петербурге на участке в Невском районе, по месту регистрации.
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