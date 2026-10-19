Аварийное повреждение трубопровода 19 октября в 10:00 прекратило подачу холодной воды в Гуково и 17 других населённых пунктов Красносулинского и Каменского районов, а завершить ремонт планируется к 22:00 того же дня с организацией подвоза воды для жителей.