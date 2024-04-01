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Банки обяжут использовать в рекламе кредитов «охлаждающие» фразы

Кредитные организации обяжут использовать в рекламе кредитов «охлаждающие» фразы. Такие поправки в закон разработали ассоциации банков России и коммунальных агентств совместно с Федеральной антимонопольной службой.

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