Банки обяжут использовать в рекламе кредитов «охлаждающие» фразы

Кредитные организации обяжут использовать в рекламе кредитов «охлаждающие» фразы. Такие поправки в закон разработали ассоциации банков России и коммунальных агентств совместно с Федеральной антимонопольной службой.
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