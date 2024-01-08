Глава Североуральска отреагировала на избиение свердловчанки из-за жалобы

Глава Североуральского городского округа (Свердловская область) Светлана Миронова рассказала, что мужчина, которому предъявили обвинение в избиении женщины за то, что она установила провокационные таблички с обращением на куче неубранного снега, не подтвердил информацию.
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