@ Sputnik/Alexander Kazakov/Pool/REUTERS Tекст: Никита Демьянов Белоруссия запретила ввоз широкой номенклатуры товаров из Латвии, включая знаменитые шпроты.
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