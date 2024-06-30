Депутат Рады Безуглая написала заявление в ГБР на Сырского

Замглавы комитета по обороне Верховной рады Украины Марьяна Безуглая, постоянно критикующая военное руководство Украины, сообщила, что подала заявление в Государственное бюро расследований (ГБР) на главкома ВСУ Александра Сырского.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии