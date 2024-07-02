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В Новороссийске ночью произошла крупная энергоавария

В Новороссийске ночью произошла крупная энергоавария

Жители части города-героя до утра оставались без света и электричества.Жителям части Новороссийска пришлось провести ночь без электроэнергии.

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