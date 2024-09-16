Кожемяко: в 2025 году в Приморье откроют центр климатического прогнозирования

В Приморье в 2025 году появится климатическая лаборатория на базе Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН), предупреждающая о погодных явлениях с высокой точностью, заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
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