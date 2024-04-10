Горожанам рассказали, как в столице готовят годовую отчетность об исполнении бюджета

Консолидированная бюджетная отчетность отражает итоги исполнения столичного бюджета, бюджетов внутригородских муниципальных образований и московского территориального фонда обязательного медицинского страхования за финансовый год.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии