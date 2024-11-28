Ситуация в Курской области утром 28 ноября: подробности событий

На утро 28 ноября ситуация в Курской области остается напряженной. Российские военные продолжают отражать атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), успешно подавляя активность противника на приграничных территориях.
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