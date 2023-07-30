Военное обозрение

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Президент России заявил о получении планов, предусматривающих повышение уровня безопасности Крымского моста

Президент России заявил о получении планов, предусматривающих повышение уровня безопасности Крымского моста

Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил о получении им планов, предусматривающих повышение мер безопасности Крымского моста.

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