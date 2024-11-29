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Более 20 предприятий из Ивановской области получили статус малых технологических компаний за 2024 год

Более 20 предприятий из Ивановской области получили статус малых технологических компаний за 2024 год

<p> Реестр малых технологических компаний формирует Минэкономразвития России. С начала 2024 года в него вошло уже 21 предприятие из Ивановской области, где разрабатывают программы или производят оборудование с применением инновационных технологий.

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