Более 20 предприятий из Ивановской области получили статус малых технологических компаний за 2024 год

<p> Реестр малых технологических компаний формирует Минэкономразвития России. С начала 2024 года в него вошло уже 21 предприятие из Ивановской области, где разрабатывают программы или производят оборудование с применением инновационных технологий.
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