Реализация пилотного проекта будет продолжена

В Томске с участием делегации Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по науке и высшему образованию состоялся круглый стол «Национальная система высшего образования — новые возможности и обязательства бизнеса и регионов».
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