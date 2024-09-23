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Парламентская газета

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Реализация пилотного проекта будет продолжена

Реализация пилотного проекта будет продолжена

В Томске с участием делегации Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по науке и высшему образованию состоялся круглый стол «Национальная система высшего образования — новые возможности и обязательства бизнеса и регионов».

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