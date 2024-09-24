МГПУ: одаренные агрессивные подростки имеют низкую самооценку

Исследователи Московского городского педагогического университета (МГПУ) обнаружили, что одаренные подростки с высоким уровнем агрессии демонстрируют более низкий эмоциональный интеллект (сумма навыков распознавать эмоции, понимать намерения, мотивацию и желания других людей и свои собственные) и самооценку по сравнению с их нормотипичными сверстниками, несмотря на схожий уровень агрессии в обеих группах.