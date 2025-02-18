«Сейчас трансферы внутри Медиалиги стали даже ближе. Но запросы растут». Мусагалиев – подписчикам ФК «10»

– Ждем Прокопа в ФК «10»? – Нужен ли ему ФК «10»? И нужен ли он нам? – Будет ли встреча с болельщиками перед началом МФЛ, где можно будет задать вопросы футболистам, тренерскому штабу? – Обязательно! Там и форму презентуем.